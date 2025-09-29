Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B 20252026 La Serie B 20252026 ha preso vita mercoledì 30 luglio 2025, a Mantova, a partire dalle 20, con il sorteggio delle 38 giornate della regular season che si è svolto nella cornice di Palazzo Te. Calendario Serie B 20252026: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica