Calendario Masters 1000 Shanghai 2025 | orari dal 1° turno alla finale tv programma streaming

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 di tennis si giocherà nella città cinese da lunedì 29 settembre fino a domenica 12 ottobre. Le qualificazioni si disputeranno da lunedì 29 a martedì 30 settembre, mentre i tabelloni principali andranno in scena da mercoledì 1 a domenica 12 ottobre. Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione, nonché tutti quelli degli italiani impegnati. CALENDARIO ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

