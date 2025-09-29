Calendario Masters 1000 Shanghai 2025 | orari dal 1° turno alla finale tv programma streaming
L’ ATP Masters 1000 di Shanghai 2025 di tennis si giocherà nella città cinese da lunedì 29 settembre fino a domenica 12 ottobre. Le qualificazioni si disputeranno da lunedì 29 a martedì 30 settembre, mentre i tabelloni principali andranno in scena da mercoledì 1 a domenica 12 ottobre. Sarà possibile seguire il torneo in diretta tv su Sky Sport, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi accompagnerà con la diretta live testuale dei principali match della manifestazione, nonché tutti quelli degli italiani impegnati. CALENDARIO ATP MASTERS 1000 SHANGHAI 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calendario - masters
Lo Shanghai Masters 2025 si disputerà dal 1º al 12 ottobre sui campi in cemento della Qizhong Forest Sports City Arena. Inserito in calendario per la prima volta nel 2009, il torneo cinese è il più giovane tra i Masters 1000 nonchè il principale evento dello swi - facebook.com Vai su Facebook
Shanghai Masters 2025: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP - Dal 1° al 12 ottobre il massimo circuito del tennis mondiale si sposta a Shanghai per il torneo ATP Masters 1000 sul cemento cinese: scopri il programma. Secondo olympics.com
Djokovic sorprende: giocherà il Masters 1000 di Shanghai - Più volte, negli ultimi mesi, l’ex numero uno del mondo aveva dichiarato di voler concentrare ... Scrive sportface.it