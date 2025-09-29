Gli Europei 2025 di ciclismo su strada andranno in scena da mercoledì 1° ottobre a domenica 5 in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche: si inizia con la giornata riservata a tutte le cronometro individuali, per poi passare alle cronostaffette miste, ed infine saranno spalmate su tre giornate le prove in linea. Per tutte le gare degli Europei 2025 di ciclismo su strada la diretta tv sarà disponibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+ e DAZN, infine la diretta live testuale integrale sarà offerta da OA Sport. CAENDARIO EUROPEI CICLISMO 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Europei ciclismo 2025: programma, orari, tv, streaming