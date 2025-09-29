Calendario Champions League calcio | orari partite 30 settembre-1° ottobre guida tv Sky Prime e TV8

Tra martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre si svolgerà la seconda giornata di regular season della Champions League 2025-2026 di calcio maschile. La fase campionato della massima competizione continentale per club prosegue dunque con altre diciotto sfide, in cui l’Italia spera di raccogliere risultati migliori rispetto alla prima tornata. L’Inter vuole rimanere a punteggio pieno dopo il successo esterno con l’Ajax ospitando a San Siro lo Slavia Praga, mentre la Juventus vola in Spagna per affrontare il Villareal dopo il rocambolesco pareggio casalingo in rimonta contro il Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Champions League calcio: orari partite 30 settembre-1° ottobre, guida tv Sky, Prime e TV8

