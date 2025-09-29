Calenda ad alzo zero contro Giani | È diventato un ras l’accordo con la Taverna contraddice tutto video
«Giani in Toscana? Ha fatto un accordo con la Taverna dei 5S che contraddice tutto quello che ha sempre fatto. Giani vincerà, anche senza i 5S, ma c’è un principio, che questi sono diventati dei ras.». Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il leader di Azione Carlo Calenda, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Calenda azzecca tutto, tranne la previsione sul voto del 12 ottobre. Calenda nelle sue dichiarazioni al calor bianco contro Giani ribadisce un concetto già argomentato anche in altre situazioni. La sua profezia in vista del voto in Toscana del 12 e 13 ottobre è tuttavia decisamente prematuro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
