Calciomercato l’Inter segue il percorso di Ebenezer Akinsanmiro

Centrocampista classe 2004, mediano o mezzala, duttile veloce e propenso all’uno contro uno. Nella sessione estiva del calciomercato dell’ Inter sentiremo sicuramente parlare di Ebenezer Akinsanmiro. Calciomercato Inter: la crescita di Ebenezer Akinsanmiro Attualmente il prestito al Pisa, il nigeriano è arrivato in Italia nel gennaio 2023 per essere aggregato nella L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

