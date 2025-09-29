Il calciomercato di gennaio è lontano, ma in casa Juventus continua a tenere banco la situazione Vlahovic. Il serbo sta vivendo la sua ultima stagione in bianconero da separato in casa, seppur scenda spesso in campo. Il suo inizio di stagione è caratterizzato da un andamento a due facce: positivo quando subentra dalla partita, negativo invece quando parte dal primo minuto. Nonostante i numeri non siano completamente dalla sua parte, il serbo avrebbe attirato le attenzioni di club da tutta Europa. L’addio a parametro zero è la soluzione concordata con il club, così come confermato nel prepartita di Juventus-Atalanta da Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Vlahovic va via a zero: tre club sulle sue tracce