Calciomercato Juventus | tre club su Vlahovic può partire a gennaio oppure no? L’ultima indiscrezione sul futuro del numero 9 serbo

Juventusnews24.com | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus: tre club sulle tracce di Vlahovic, può lasciare Torino a gennaio oppure no? L’ultima indiscrezione sul futuro. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus ha i mesi contati. A parlarne è l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, che ha annunciato una partenza ormai imminente: a prescindere dal rendimento, il centravanti serbo lascerà Torino nella prossima finestra di mercato. “Siamo ai titoli di coda, a gennaio andrà via”. « Tra la Juve e Vlahovic siamo giunti ai titoli di coda, nonostante le classiche smentite », ha dichiarato Venerato. « A gennaio andrà via comunque vada ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus tre club su vlahovic pu242 partire a gennaio oppure no l8217ultima indiscrezione sul futuro del numero 9 serbo

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: tre club su Vlahovic, può partire a gennaio oppure no? L’ultima indiscrezione sul futuro del numero 9 serbo

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Calciomercato Juventus: No Alla Cessione di Alberto Costa! Da Non Vendere

calciomercato juventus tre clubCalciomercato Juve: problema centrocampo per i bianconeri. Possibile innesto a gennaio, tre i nomi nella lista di Comolli. Chi potrebbe arrivare a Torino - Calciomercato Juve: c’è un problema a centrocampo per i bianconeri, con Damien Comolli che potrebbe risolvere con un innesto a gennaio Un avvio di stagione esaltante non può nascondere un’evidente lac ... Lo riporta juventusnews24.com

calciomercato juventus tre clubYildiz-Juve, la verità: “Tre grandissimi club hanno chiesto il prezzo” | CM.IT - Kenan Yildiz trascina la Juventus anche in Champions League: le ultime sul rinnovo e il futuro del numero dieci bianconero ... Da calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juventus Tre Club