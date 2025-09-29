Calciomercato Juventus | tre club su Vlahovic può partire a gennaio oppure no? L’ultima indiscrezione sul futuro del numero 9 serbo

Calciomercato Juventus: tre club sulle tracce di Vlahovic, può lasciare Torino a gennaio oppure no? L’ultima indiscrezione sul futuro. Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus ha i mesi contati. A parlarne è l’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, che ha annunciato una partenza ormai imminente: a prescindere dal rendimento, il centravanti serbo lascerà Torino nella prossima finestra di mercato. “Siamo ai titoli di coda, a gennaio andrà via”. « Tra la Juve e Vlahovic siamo giunti ai titoli di coda, nonostante le classiche smentite », ha dichiarato Venerato. « A gennaio andrà via comunque vada ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

