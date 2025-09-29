Calciomercato Juve niente da fare per quel colpo a parametro zero | la prossima estate andrà in Arabia Saudita da svincolato! La rivelazione
Calciomercato Juve, il fantasista non prolungherà il contratto in scadenza nel 2026: partirà la prossima estate a parametro zero verso l’Arabia. Il futuro di Bernardo Silva, classe 1994, si allontana sempre più dal Manchester City e dalla Premier League. Nonostante il giocatore sia legato alla formazione di Pep Guardiola fino al 30 giugno 2026, i segnali provenienti dall’Inghilterra indicano con chiarezza che l’accordo per un rinnovo non arriverà. L’estate è ancora lontana, ma le speculazioni sul suo destino sono già iniziate, con l’ipotesi di un addio a parametro zero che sta stuzzicando i grandi club europei e, soprattutto, i nuovi colossi calcistici orientali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
