Calciomercato Juve LIVE | Vlahovic può partire a gennaio novità sul futuro di Nico Gonzalez e Bernardo Silva
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui
Mbangula al centro del calciomercato Juve: sei squadre sulle tracce del belga. Potrebbe giocare lì nella prossima stagione, ultime
Calciomercato Juve, otto i bianconeri con le valigie in mano: i bianconeri liberano spazio per i colpi in entrata. La lista aggiornata
Vlahovic via dalla Juve, strada tracciata: tempistiche e modalità del suo addio alla Vecchia Signora, cosa succederà nei prossimi mesi - Vlahovic via dalla Juve, la strada sembra ormai tracciata: emergono dettagli importanti per quanto riguarda tempistiche e modalità dell'addio Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra essere se ...
Calciomercato Juventus, 25 milioni per Vlahovic: Comolli ha detto sì - Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad assecondare le richieste di Vlahovic: addio a gennaio.