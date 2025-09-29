Calciomercato Juve caccia al colpo grosso a centrocampo | tre obiettivi in vista di gennaio a chi sta pensando la dirigenza bianconera
Calciomercato Juve, i bianconeri mirano a rinforzare il centrocampo in vista della prossima sessione invernale, con tre obiettivi nella lista. La Juventus ha le idee chiare sul reparto da rinforzare nella prossima finestra di calciomercato invernale: il centrocampo. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Rai, la dirigenza bianconera sta lavorando su un tris di nomi di altissimo profilo per accontentare le richieste di Igor Tudor, che necessita di maggiore qualità e fisicità in mediana. L’operazione più ambiziosa è, senza dubbio, legata alla cessione di Dusan Vlahovic al termine della stagione, ma le manovre per il centrocampo potrebbero partire già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, caccia al colpo grosso per la mediana: a gennaio la dirigenza può tornare su quel vecchio pallino! Il nome - Calciomercato Juventus, si cerca il grande colpo per la mediana: un vecchio pallino bianconero avrebbe voglia di tornare in Italia Il calciomercato Juventus guarda con sempre maggiore attenzione a un ... Riporta juventusnews24.com
Calciomercato Juventus: il rinforzo per il futuro potrebbe arrivare dal Barcellona. Fissato il prezzo per acquistarlo, l’ultima voce che riguarda i bianconeri - Ecco il prezzo per acquistarlo, l’indiscrezione Una novità per il centrocampo, un’idea dalla Spagna. Segnala juventusnews24.com