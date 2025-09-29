Calciomercato Juve caccia al colpo grosso a centrocampo | tre obiettivi in vista di gennaio a chi sta pensando la dirigenza bianconera

Calciomercato Juve, i bianconeri mirano a rinforzare il centrocampo in vista della prossima sessione invernale, con tre obiettivi nella lista. La Juventus ha le idee chiare sul reparto da rinforzare nella prossima finestra di calciomercato invernale: il centrocampo. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Rai, la dirigenza bianconera sta lavorando su un tris di nomi di altissimo profilo per accontentare le richieste di Igor Tudor, che necessita di maggiore qualità e fisicità in mediana. L’operazione più ambiziosa è, senza dubbio, legata alla cessione di Dusan Vlahovic al termine della stagione, ma le manovre per il centrocampo potrebbero partire già a gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

