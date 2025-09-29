Calciomercato Inter Manuel Akanji ha convinto tutti
Dall’incerto avvio all’Allianz Stadium alla buona prova dell’Unipol Arena. Ultimo colpo del calciomercato estivo, subito dentro nella retroguardia dell’ Inter, Manuel Akanji nel giro di due settimane si è preso i galloni della titolarità. Calciomercato Inter: su Manuel Akanji discorsi di lungo periodo Se da una parte il curriculum dello svizzero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Calciomercato Inter: Akanji ha già convinto tutti. Presa questa decisione - Presa questa decisione sul futuro del difensore svizzero arrivato al City Un impatto immediato, devastante. Si legge su calcionews24.com
Akanji ha già convinto: Inter verso il riscatto dal Manchester City anche se non scatta l'obbligo - Akanji infatti era arrivato all'Inter dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto, che può però trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Segnala msn.com