Calciomercato Inter LIVE | Stankovic grandi prove all’estero i nerazzurri lo valutano! Nuovi rinforzi in difesa a gennaio?

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Stankovic grandi prove all’estero, i nerazzurri lo valutano! Nuovi rinforzi in difesa a gennaio?

Aleksandar Stankovic strepitoso in Standard Liegi-Bruges: le condizioni per il ritorno all’Inter - Il centrocampista serbo ha offerto una prova completa, risultando fondamentale sia in fase di interdizione che di costruzione del gioco ... Si legge su msn.com

FCIN1908 / Bruges entusiasta di Stankovic: sono certi che l’Inter lo riprenderà e che varrà… - Uno dei giovani più interessanti appartenenti al vivaio dell'Inter è sicuramente Aleksandar Stankovic: cosa filtra dalle parti del Bruges ... Riporta msn.com