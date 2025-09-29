Calciomercato Inter derby con il Milan per Alex Meret?

Yann Sommer o Josep Martinez? Nel sempre interessante gioco delle probabili formazioni, il duello tra lo svizzero e lo spagnolo si riprorrà diverse volte nel corso della stagione. Il numero tredici deve continuare il suo percorso di crescita – che passa soprattutto attraverso l’accumulo di minuti ufficiali – il portiere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, derby con il Milan per Alex Meret?

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

?#Calciomercato #Inter: #Frattesi rinnoverà, cosa c'è da sapere - X Vai su X

INTER ZONE: PUNTATA 50 Nuovo appuntamento con Inter Zone, la trasmissione settimanale di Calciomercato.it interamente dedicata all'Inter. Con Flaminia Laurenzi e Raffaele Amato, parliamo del momento dell'Inter, le utlime news e non solo. Ospiti Vittorio - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato: derby Milan-Inter per il portiere del futuro - I due club pensano rispettivamente al dopo Maignan e al dopo Sommer Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. Lo riporta calcionews24.com

Il Milan dovrà vincere la concorrenza dell’Inter per il nuovo portiere: è derby di mercato - Milan e Inter sono alla ricerca di un nuovo portiere dal quale ripartire. Secondo milanlive.it