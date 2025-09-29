Calciomercato Inter Chivu raccoglie i frutti delle scelte mirate eseguite questa estate | i dettagli sui nuovi arrivi
Calciomercato Inter, i nuovi volti convincono: Akanji già titolare, Bonny e Sucic nelle rotazioni. Pio Esposito è la rivelazione, Diouf invece.. La nuova Inter di Cristian Chivu comincia a mostrare segnali concreti di crescita anche grazie all’impatto dei rinforzi arrivati nell’ultima sessione di mercato. L’inserimento dei nuovi procede secondo i piani e, come riportato dal Corriere dello Sport, in più di un caso sta già dando frutti importanti. L’operazione più attesa era quella di Manuel Akanji, difensore svizzero prelevato dal Manchester City. Il suo impiego immediato da titolare non ha sorpreso: per caratteristiche e affidabilità si è imposto da subito come pilastro difensivo e l’idea del club è di trattenerlo a lungo, riscattandolo dai campioni d’Inghilterra. 🔗 Leggi su Internews24.com
calciomercato - inter
Rivoluzione lenta e costante: Chivu ha capito prima di tutti come trasformare l’Inter - Il tecnico nerazzurro non ha modificato il sistema di gioco del passato ma la sua mano è comunque evidente ... Riporta msn.com
Inter, Chivu accontentato: primo colpo per gennaio a 25MLN - L'Inter è alla ricerca di un nuovo colpo di mercato da poter chiudere in vista di gennaio: la dirigenza vuole accontentare Cristian Chivu. calciotoday.it scrive