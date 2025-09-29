Calcio Uisp a 11 | il tris di Cuvelier per aprire la stagione

La Spezia, 29 settembre 2025 – Bloccati sul pareggio dal Cpo Agriturismo La Sarticola i campioni in carica del Real Chiappa nell'avvio del campionato calcistico a 11, curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. In sei squadre, nel Girone 1, partono con un successo, tra loro anche La Serra, vicecampione, sconfitta in finale per lo scudetto dai chiappini. Anche nel Girone 2 sono sei le formazioni che guidano avendo vinto la loro prima nella prima stagionale e da segnalare c'è sicuramente il poker dell'Aston Uella Carrara sul campo dell'Atletico Tresana. Da segnalare, inoltre, il tris di Cuvelier, che permette al Rangers Soliera di superare l'Amatori Pallerone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

