Calcio serie D in settimana il passaggio di quote societarie L’Imolese da viaggio continua a pareggiare

TUTTOCUOIO 0 IMOLESE 0 TUTTOCUOIO: Testoni; Bardini, Fino, Bechini, Colferai, Mangiaracina (42’ st Pinzolo), Sichi (36’ st Renda), Del Rosso (39’ st Foresta), Di Stefano (33’ st Chiti), Cicioni (19’ st Vecchio), Giorgetti. A disp. Ricco, Severi, Salto, Berto. All. Firicano. IMOLESE: Salgado; Elefante, Ricci, De Chiara; Barnabà, Troiano, Manzoni (39’ st Cocchi), Agbugui (39’ st Riccardi); Capozzi (15’ st Melloni), Manes (33’ st Dragoi), Mattiolo (26’ st Accursi). A disp. Cipi, Nistor, Leveh, Serra. All. Potepan. Arbitro: Cornel Pal di Roma1. Note: ammoniti Manzoni, Sichi, Capozzi, Cicioni e Agbugui. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio serie D, in settimana il passaggio di quote societarie. L'Imolese da viaggio continua a pareggiare

