Calcio | Serie A Genoa-Lazio 0-3
Torino, 29 set. (LaPresse) – Torna al successo la Lazio e lo fa a spese del Genoa. La formazione di Sarri, reduce da due ko consecutivi, si impone a Marassi 3-0 nel posticipo della quinta giornata di Serie A. Biancocelesti in vantaggio dopo 4 minuti con la rete di Cancellieri. Il raddoppio, alla mezz’ora, è firmato da Castellanos. Nella ripresa Zaccagni cala il tris (63?). I tre punti consentono ai capitolini di salire a 6 punti e agganciare il Sassuolo, i liguri restano a quota 2 con Pisa e Lecce. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: calcio - serie
Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"
Calcio serie C, il Perugia riparte con le visite mediche
Calcio Serie C. Muscoli freschi in prestito dal Genoa. Il Renate prende Gianluca Rossi
Serie A, Genoa-Lazio 0-2 a fine primo tempo: gol di Cancellieri e Castellanos Ferraris Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quinta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-a - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio, serie C. #Trapani sconfitto 2-0 dal Benevento che torna in vetta. I granata nulla hanno potuto contro la determinazione dei giallorossi che hanno condotto la gara per tutto l'incontro. Prossimo in casa con il Giugliano @TgrRai #IoSeguoTgr https://raine - X Vai su X
Genoa-Lazio 0-3: video, gol e highlights - quarti degli attaccanti di Sarri vanno a segno nella vittoria della Lazio a Marassi per 3- Scrive sport.sky.it
Serie A, Genoa-Lazio 0-3: i biancocelesti tornano al successo - La formazione di Sarri, reduce da due ko consecutivi, si impone a Marassi 3- Segnala lapresse.it