Calcio Seconda Categoria | San Prospero Navacchio al comando

Pisa 29 settembre – In Seconda Categoria, nel girone G, grande vittoria esterna dell’Atletico Cascina che si impone 0 – 3 sul campo del Porta a Lucca dopo un primo tempo concluso a reti bianche. Due autoreti (Pagliai e Romei) ed il gol di Studiati Berni danno la vittoria ai cascinesi. Tre punti importanti per la compagine di mister Simonetti contro la neopromossa di mister Micomonaco. Il Tirrenia di mister Paci dopo aver superato la Sanromanese incassa un tremendo poker sul campo del San Prospero Navacchio (4 – 0). I padroni di casa di mister Niccolini, dopo lo 0 – 0 all’intervallo, conquistano i tre punti grazie alle reti di Gadiaga, Collecchi, Tescione e Tahiri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
