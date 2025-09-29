Calcio risultati serie A | Il Parma risale la classifica
Roma, 29 set. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie a dopo Parma-Torino 2-1 Quinta giornata. Como-Cremonese 1-1, Juventus-Atalanta 1-1, Cagliari-Inter 0-2, Sassuolo-Udinese 3-1, Pisa-Fiorentina 0-0, Roma-Verona 2-0, Lecce-Bologna 2-2, Milan-Napoli 2-1, Parma-Torino 2-1, ore 20.45 Genoa-Lazio. Classifica: Napoli, Roma, Milan 12, Juventus 11, Cremonese, Atalanta, Inter 9, Como 8, Cagliari, Udinese, Bologna 7, Sassuolo 6, Parma 5, Torino 4, Lazio, Verona, Fiorentina 3, Genoa, Pisa, Lecce 2. Sesta giornata: venerdì 3 ottobre ore 20.45 Verona-Sassuolo, sabato 4 ottobre ore 15 Lazio-Torino, Parma-Lecce, ore 18 Inter-Cremonese, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: calcio - risultati
Torino ko a Parma, la perla di Ngonge non basta: doppietta di super Pellegrino - L'attaccante argentino realizza i primi due gol in campionato, regala la prima vittoria a Cuesta e condanna i granata di Baroni ... Si legge su tuttosport.com
Serie A, il Parma batte il Torino 2-1. Alle 20.45 Genoa-Lazio - La 5^ giornata di campionato termina oggi con altri due match. tg24.sky.it scrive