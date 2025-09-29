Calcio Promozione | sempre Mobilieri
Pisa 29 settembre – In Promozione, nel girone A, Urbino Taccola travolto 5 – 2 sul campo del Cubino. Quartultimo posto con due punti per i biancorossi ulivetesi di mister Giannini. FC Cubino: Allegranti, Ronchi, Silvestri, Vitale, Fabbrini, Ulivi, Chiesi, Antongiovanni, Conti, Maresca, Paggetti. A disposizione Lutzu, Amoddio, Gelli, Petrini, Azzolina, Pelhuri, Marzoli, Muho, Cantini. All. Bonciani Urbino Taccola: Malasoma, Romeo, Zaccagnini F., Cresci, Taglioli Lo., Salvadori, Bracci, Castellacci, Guelfi D., Gjini, Chicchiarelli. A disposizione Poltronieri, Bellagamba, Petri, Langella, Arigoni, Vitillo, Zaccagnini C. 🔗 Leggi su Lanazione.it
