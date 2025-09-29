Calcio Promozione | sempre Mobilieri

Lanazione.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pisa 29 settembre – In Promozione, nel girone A, Urbino Taccola travolto 5 – 2 sul campo del Cubino. Quartultimo posto con due punti per i biancorossi ulivetesi di mister Giannini. FC Cubino: Allegranti, Ronchi, Silvestri, Vitale, Fabbrini, Ulivi, Chiesi, Antongiovanni, Conti, Maresca, Paggetti. A disposizione Lutzu, Amoddio, Gelli, Petrini, Azzolina, Pelhuri, Marzoli, Muho, Cantini. All. Bonciani Urbino Taccola: Malasoma, Romeo, Zaccagnini F., Cresci, Taglioli Lo., Salvadori, Bracci, Castellacci, Guelfi D., Gjini, Chicchiarelli. A disposizione Poltronieri, Bellagamba, Petri, Langella, Arigoni, Vitillo, Zaccagnini C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

calcio promozione sempre mobilieri

© Lanazione.it - Calcio. Promozione: sempre Mobilieri

In questa notizia si parla di: calcio - promozione

CALCIO PROMOZIONE. Rufina, iniziano i lavori al campo. E il mercato si muove con qualità

Calcio Promozione. Speranza Agrate in attesa del ripescaggio. Si punta forte per salire di categoria

Calcio dilettanti, domino ripescaggi. Il Barberino Tavarnelle in Promozione

calcio promozione mobilieriCalcio. Promozione: sempre Mobilieri - Pisa 29 settembre – In Promozione, nel girone A, Urbino Taccola travolto 5 – 2 sul campo del Cubino. lanazione.it scrive

calcio promozione mobilieriCalcio. Promozione: Mobilieri a punteggio pieno - Pisa 22 settembre – In Promozione, nel girone A, pareggio interno dell’Urbino Taccola contro il Forte dei Marmi. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Promozione Mobilieri