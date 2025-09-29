Calcio nei pub e locali la Cassazione turba Dazn e Sky | la decisione

Cityrumors.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta facendo tanto discutere una presa di posizione che hanno preso i giudici dopo una denuncia di qualche anno fa ad un gestore di un locale Una decisione che farà discutere e apre un varco. E di quelli che potrebbero essere pesanti per le tv a pagamento che cercano in tutti i modi di reperire abbonamenti e più utenti possibili. Ma dalla Cassazione potrebbe essere arrivato uno stop particolare che, se confermato, potrebbe dare modo a tanti gestori di ristoranti di non pagare più spese abnormi per l’abbonamento. (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

calcio nei pub e locali la cassazione turba dazn e sky la decisione

© Cityrumors.it - Calcio nei pub e locali, la Cassazione turba Dazn e Sky: la decisione

In questa notizia si parla di: calcio - locali

calcio pub locali cassazioneCalcio in pizzeria, la Cassazione gela le tv: basta abbonamento privato se gara non aumenta incassi - I giudici annullano la condanna del titolare che ha usato nel locale la tessera per il solo uso domestico (pratica vietata). Scrive repubblica.it

Calcio, abbonarsi alla squadra del cuore non garantisce sconti: la sentenza della Cassazione - I club calcistici non hanno alcun obbligo di fare tariffe più convenienti agli abbonati, rispetto al costo di acquisto dei biglietti per le singole partite. Segnala ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Pub Locali Cassazione