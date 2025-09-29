Calcio Napoli lutto per Romelu Lukaku | morto il padre Roger

Il bomber del Calcio Napoli colpito da un dolore improvviso. L'attaccante ha affidato ai social un messaggio straziante per la scomparsa del padre a soli 58 anni: "Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so, proteggimi e guidami dall'alto". Romelu Lukaku piange la perdita del padre Roger, scomparso a soli 58 anni nella sua abitazione.

Famiglia Lukaku a lutto per la morte di Roger, la nota di cordoglio del Napoli - Sono ore di profondo lutto nella famiglia di Romelu Lukaku, vista la prematura scomparsa a soli 58 anni di papà Roger, icona del calcio congolese. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Lutto in casa Lukaku: morto il papà di Romelu e Jodan - Lutto per Romelu e Jordan Lukaku, il papà Roger è venuto a mancare quest'oggi all'età di 58 anni. Da laziopress.it