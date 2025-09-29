Calcio Napoli in piena emergenza difensiva | contro lo Sporting mancherà mezza retroguardia

2anews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra infortuni, squalifiche e assenze di lista Uefa, Conte si ritrova senza alternative reali per la sfida di Champions al Maradona. La partita di mercoledì si preannuncia una prova di resistenza per il Calcio Napoli. Il Calcio Napoli arriva all’appuntamento europeo più delicato con la difesa ridotta all’osso. Come riportato dal Corriere dello Sport, il . 🔗 Leggi su 2anews.it

calcio napoli in piena emergenza difensiva contro lo sporting mancher224 mezza retroguardia

© 2anews.it - Calcio Napoli in piena emergenza difensiva: contro lo Sporting mancherà mezza retroguardia

In questa notizia si parla di: calcio - napoli

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

calcio napoli piena emergenzaNapoli, Conte difende il primato: “Siamo in emergenza ma sappiamo cosa fare” - “È appena il quinto turno e c’è equilibrio al vertice, i conti si fanno più avanti nel girone di ritorno. Come scrive napoli.repubblica.it

calcio napoli piena emergenzaSerie A, Milan-Napoli: Allegri conferma Gimenez-Pulisic. Emergenza in difesa per Conte - Orari e dove vedere il big match della quinta giornata di campionato tra rossoneri, reduci da quattro successi di fila, e partenopei, in testa a punteggio pieno ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Napoli Piena Emergenza