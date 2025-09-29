Calcio Lazio e Parma vincono nei posticipi di Serie A contro Torino e Genoa

I posticipi della quinta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio sorridono a Parma e Lazio, vittoriose rispettivamente in casa contro il Torino ed in trasferta con il Genoa. Gli emiliani salgono a quota 5, mentre i biancocelesti si portano a quota 6, scavalcando i granata, che restano a 4, e staccando i liguri, sul fondo della classifica con 2 punti. Il Parma piega il Torino con lo score di 2-1: i padroni di casa si portano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Pellegrino, andando al riposo sull’1-0, ma nella ripresa i granata pareggiano al primo affondo con Ngonge al 50?. A risultare decisiva è la rete di Pellegrino, in gol al 72? per la personale doppietta che consegna i 3 punti ai ducali col punteggio di 2-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, Lazio e Parma vincono nei posticipi di Serie A contro Torino e Genoa

