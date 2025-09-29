Calcio femminile Coppa Italia di serie C | Riccione Women pareggia con l' Original Celtic Bohys
Riccione Women pareggia la seconda partita della Coppa Italia Serie C Girone B con l'Original Celtic Bohys. Domenica 28 settembre allo stadio Calbi di Cattolica va in scena una partita intensa, giocata però all'insegna del fair play, in un clima di festa. Zero ammonizioni in campo e sorrisi a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: calcio - femminile
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
Calcio femminile, il derby cittadino va all'Azzurra: battuto il Trento 4-3. - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia Femminile Serie C: Riccione Women pareggia 1 a 1 con Original Celtic Bohys - Coppa Italia Femminile Serie C: Riccione Women pareggia 1 a 1 con Original Celtic Bohys ... Lo riporta politicamentecorretto.com
Gol ed emozioni, derby pirotecnico di Coppa Italia: l'Azzurra batte 4-3 il Trento Calcio Femminile, decide il rigore di Daprà - 3 il derby cittadino di Coppa Italia di Serie C contro il Trento Calcio Femminile, che rimanda invece l'appuntamento con la prima vittoria stagionale, salutando la competizio ... Segnala ildolomiti.it