Calcio Eccellenza Toscana La Colligiana fa piangere l’Asta Ci pensano Finetti Calamassi e Donati

ASTA 0 COLLIGIANA 3 ASTA TAVERNE (4-3-3): Cefariello, Piliu (21’ st Neri), Manganelli, De Vitis, Migliorini; Hoxhaj (1’ st Panicucci), Mussi, Cavallini; Baroni, Bandini (31’ st Violante), Taflaj. Panchina: Lombardini, Curcio, Manenti, Galardi, Dragoni, Amadori. Allenatore Bartoli. COLLIGIANA (4-4-2): Conti; Finetti (40’ st Dini), Simi, De Pellegrin, Gianneschi; Calamassi (15’ st Donati), Cicali (31’ st Bartalini), Messini, Montagna; Poli, Masini. Panchina: Sarperi, Grassini, Pierucci, Nacci, Baccani, Vitale. Allenatore Guidi. Arbitro Bernardini di Piombino (Marino e De Feudis). Reti: 9’ pt Finetti, 45’ pt Calamassi, 20’ st Donati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
