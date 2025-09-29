Calcio Eccellenza | Fratres Perignano pari a Montespertoli

Pisa 29 settembre – Sempre più combattute le gare del campionato di Eccellenza la categoria regina del calcio toscano. Nessuna squadra a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Il Fratres Perignano torna dalla trasferta di Montespertoli con un punto. Passato in vantaggio con il centravanti Giordani poco prima del ventesimo minuto, nella ripresa incassa il pareggio locale siglato da Maltomini per l’ 1 – 1 finale. Rammarico per i tre legni colpiti che avrebbero potuto fruttare la vittoria esterna. Due punti in classifica per la squadra di mister Fanani dopo il pareggio nel derby contro il Cenaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano, pari a Montespertoli

In questa notizia si parla di: calcio - eccellenza

