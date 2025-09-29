Calcio Allegri batte il Napoli il Milan è formato scudetto

Roma, 29 set. (askanews) – Il Milan di Allegri torna a far cantare San Siro vincendo per 2-1 contro i campioni in carica: un successo firmato da Saelemaekers e Pulisic, con Maignan decisivo tra i pali. Dopo appena 3 minuti Saelemaekers, bravo a inserirsi da destra sul secondo palo, firma l’1-0 con un tocco ravvicinato su assist di Pulisic. Lo statunitense, in serata di grazia, non si accontenta e poco dopo (31?) raddoppia con un destro preciso che sorprende Meret. Napoli stordito, incapace di reagire nella prima mezz’ora e costretto a inseguire contro una squadra organizzata e compatta. La gara però cambia volto nella ripresa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: calcio - allegri

Milan, Allegri: “Il mondo va avanti in 15 anni, il calcio va avanti”

Calcio, Allegri: “Contro il Liverpool un test importante”

Allegri insegna il calcio semplice al Liverpool di Slot: 4-2 (Okafor due gol non li segnava dalla prima comunione)

#Calcio, #Allegri batte il #Napoli, il #Milan è formato scudetto - X Vai su X

Ci vediamo tra poco ! @novastadio_telenova #acmilan #calcio #football #milan #milan #reaction #allegri #calciomercato #seriea - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Napoli, Allegri batte Conte in 10 e raggiunge la vetta - Il match tra Milan e Napoli ha regalato spettacolo e gol: una gara tiratissima nella quale ha inciso l'espulsione di Estupinan. Riporta calciomercato.it

Milan da scudetto, ma il Napoli non esce ridimensionato da San Siro - Il primo posto in classifica raggiunto con quattro vittorie di fila dopo il terribile esor ... Riporta corrieredellosport.it