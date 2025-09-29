Nel Girone A la Simel va avanti 1-0 e 2-1, poi incassa 5 reti di fila, si riavvicina sul 4-6 all’intervallo, ma secondo tempo che arride alla Gastronomia Cantelli che chiude 10-4, tripletta di Kupsi e doppiette di Hincu e Alushi. Il Sol de Montalto rincorre per tutto il primo tempo I Desperados, 1-3 al riposo poi Chiorboli con 2 siluri dalla distanza firma pareggio e sorpasso sul 5-4; Occhi impatta, ma allo scadere dall’angolo calciato da Marchiori arriva il gol vittoria di Lanciotti. Con questi 3 punti il Sol de Montalto sale a 6, come la Gastronomia Cantelli, ma in virtù del successo nello scontro diretto, è suo il primato che equivale all’accesso al Tabellone A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Zeta Club capolista nel girone. Foto Express cade a sorpresa nel B