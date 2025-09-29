Calcio 5 colpo esterno sul campo del Futsal Ponte Rodoni | Forlì a punteggio pieno

Seconda giornata e seconda vittoria consecutiva per il Forlì Calcio 5, che dopo l’esordio positivo per 4-2 contro il Futsal Shqiponja, si conferma anche fuori casa imponendosi con un perentorio 6- 4 sul difficile campo del Futsal Ponte Rodoni. Un risultato che vale oro, perché ottenuto su uno dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

