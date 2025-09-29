Calci e violenza aggrediti due infermieri al pronto soccorso dell’ospedale di Terni

Ternitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aggrediti due infermieri al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. Il bollettino medico parla di frattura di una gamba e trauma della spalla, per ciascuno 30 giorni stimati di assenza dal lavoro.I due “gravi episodi” ai danni del personale sanitario dell’ospedale cittadino. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

