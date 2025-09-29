Calca a un comizio politico in India almeno 36 morti e decine di feriti | le immagini del caos
Almeno 36 persone sono morte nella calca durante un comizio elettorale di un popolare attore diventato politico, Vijay, nell’India meridionale. “Finora 36 persone sono morte nella calca”, ha dichiarato V. Senthilbalaji ai giornalisti nello Stato del Tamil Nadu, dove è stata segnalata la calca. Circa 58 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza in ospedale, ha aggiunto. Vijay, conosciuto con un solo nome, si stava rivolgendo al pubblico presente al comizio nel distretto di Karur quando è scoppiato il caos che lo ha portato a interrompere il suo discorso. Secondo l’Hindustan Times gran parte della folla, desiderosa di intravedere Vijay, si è riversata verso le transenne del palco, innescando la calca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In India, almeno trentasei persone sono morte nella calca durante il comizio politico di un famoso attore
