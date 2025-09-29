Calafiori fermato dall'arbitro non può usare l'asciugamano | è la regola che vale solo in Premier

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un momento diventato subito virale sui social, durante Newcastle-Arsenal di Premier League l'arbitro è corso da Calafiori per togliergli di mano un asciugamano: ha violato una regola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calafiori - fermato

Calafiori: “L'anno scorso mi hanno fermato solo gli infortuni. Ho sentito Gattuso al telefono e..."

calafiori fermato dall arbitroCalafiori fermato dall’arbitro, non può usare l’asciugamano: è la regola che vale solo in Premier - Arsenal di Premier League l'arbitro è corso da Calafiori per togliergli di mano un asciugamano ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Calafiori Fermato Dall Arbitro