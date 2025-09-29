Calafiori fermato dall'arbitro non può usare l'asciugamano | è la regola che vale solo in Premier
Un momento diventato subito virale sui social, durante Newcastle-Arsenal di Premier League l'arbitro è corso da Calafiori per togliergli di mano un asciugamano: ha violato una regola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: calafiori - fermato
Calafiori: “L'anno scorso mi hanno fermato solo gli infortuni. Ho sentito Gattuso al telefono e..."
Rompipallone.it. . Atmosfera incredibile all'esterno dell'Etihad Stadium all'arrivo del Manchester City... e accoglienza tutta particolare per i Citizens! All'arrivo allo stadio, infatti, il pullman con a bordo i calciatori di Pep Guardiola si è fermato praticamente in m - facebook.com Vai su Facebook
Calafiori fermato dall’arbitro, non può usare l’asciugamano: è la regola che vale solo in Premier - Arsenal di Premier League l'arbitro è corso da Calafiori per togliergli di mano un asciugamano ... Secondo fanpage.it