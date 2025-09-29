CalabriaParchi protagonista al WTE 2025 | la regione incanta con cultura natura e promesse di viaggio
Il 25 e 26 settembre si è svolta a Roma, nello splendido complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, l’edizione di quest’anno del WTE – World Tourism Event, salone internazionale del turismo nei siti patrimonio Unesco. Un evento che si conferma come punto di riferimento per la promozione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: calabriaparchi - protagonista
Il Parco Nazionale dell'Aspromonte protagonista al World Tourism Event a Roma · Il Reggino - X Vai su X
CALABRIAPARCHI in vetrina alla WTE La Calabria ha partecipato per il terzo anno consecutivo al World Tourism Event, il salone internazionale del turismo dedicato ai siti patrimonio mondiale Unesco, svoltosi ieri e oggi all’Antico Ospedale di Santo Spirito i - facebook.com Vai su Facebook