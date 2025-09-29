Calabria al voto chi comanda davvero

Quello della Calabria è un voto a sorpresa, dove la sorpresa sta nel fatto che le elezioni sono state anticipate per le dimissioni inattese del presidente Roberto Occhiuto, raggiunto in agosto da un avviso di garanzia (accusa di corruzione, per una vicenda di nomine), che ha pensato di lasciare. 🔗 Leggi su Today.it

Terremoto in Calabria, Occhiuto si dimette da presidente della Regione ma annuncia: “Subito il voto, mi ricandido”

Calabria al voto: resa dei conti dei tre candidati su sanità, lavoro e infrastrutture. Stasera a “La Cittadella” su Ten - Occhiuto, Tridico e Toscano si confrontano nello studio di Attilio Sabato: visioni divergenti, toni e accuse incrociate tra politica, sanità, lavoro e futuro dei giovani. Riporta quicosenza.it

Calabria, regione al voto il 5 e 6 ottobre - L'ufficialità arriva dal vicepresidente della giunta regionale della Calabria, Filippo Pietropaolo, che ha firmato il decreto di indizione del ... Scrive ilgiornale.it