Caivano via alla bonifica nell?area delle stese Don Patriciello | Preoccupato

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ora sì, sono preoccupato». È quanto dichiara padre Maurizio Patriciello il giorno dopo che gli è stato consegnato un proiettile. «Vittorio - spiega -. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

caivano via alla bonifica nellarea delle stese don patriciello preoccupato

© Ilmattino.it - Caivano, via alla bonifica nell?area delle stese. Don Patriciello: «Preoccupato»

In questa notizia si parla di: caivano - bonifica

Bonifica del Parco Verde di Caivano e spunta l'Ape rubato quasi 30 anni fa a Casarano

caivano via bonifica nellareaCaivano, via alla bonifica nell’area delle stese. Don Patriciello: «Preoccupato» - È quanto dichiara padre Maurizio Patriciello il giorno dopo che gli è stato consegnato un proiettile. ilmattino.it scrive

caivano via bonifica nellareaCaivano, in corso bonifica nell’area della “stesa” - È in corso in questi minuti una bonifica da parte dei Carabinieri nell'area interessata della "stesa" di sabato sera al Parco Verde di Caivano. Lo riporta napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Caivano Via Bonifica Nellarea