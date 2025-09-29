Caivano un proiettile a don Patriciello | Reazione dei clan
Si è messo in fila per prendere l?eucarestia durante la messa dei bambini, quella delle 10, nella chiesa di San Paolo Apostolo al Parco Verde. Ma, invece di tendere le mani per. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Il prefetto Fabio Ciciliano si è recato a Caivano dopo la notizia della consegna di un proiettile a don Maurizio Patriciello durante la messa della domenica. Poi il racconto di Marilena Natale, giornalista sotto scorta, presente durante l'accaduto.
Don Patriciello minacciato a Caivano, proiettile in chiesa. Un arrestato per metodo mafioso, Mattarella: «Grave intimidazione» - Un proiettile è statp consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli).
Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l'ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L'uomo si è messo in fila per la comunione, all'altare ha dato al parroco una busta con un bossolo.