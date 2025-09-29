Caivano un proiettile a Don Patriciello | nei prossimi giorni 75enne davanti a gip

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È prevista nei prossimi giorni l'udienza davanti al gip di Napoli Nord per l'arresto di Vittorio De Luca, 75 anni, legato da vincoli di parentela a un boss di camorra detenuto. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

