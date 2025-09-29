Caivano stop all?evasione scolastica più sport e infrastrutture | il modello di sviluppo

Il luogo simbolo per voltare pagina è stato l'ex centro sportivo Delphinia, abbandonato e vandalizzato, rimesso a nuovo in pochi mesi, intitolato a Pino Daniele e restituito alla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Caivano, stop all?evasione scolastica, più sport e infrastrutture: il modello di sviluppo

Caivano, stop all’evasione scolastica, più sport e infrastrutture: il modello di sviluppo - Il luogo simbolo per voltare pagina è stato l'ex centro sportivo Delphinia, abbandonato e vandalizzato, rimesso a nuovo in pochi mesi, intitolato a Pino Daniele e restituito ... Si legge su ilmattino.it

La mappa della dispersione scolastica, il prefetto Di Bari: “Quadro di luci e ombre, ma col decreto Caivano sono aumentate le segnalazioni” - Sono Scampia, Piscinola, Chiaiano e Marianella i quartieri napoletani dove più alta la percentuale di dispersione scolastica dalla scuola secondaria di primo grado. Lo riporta napoli.repubblica.it