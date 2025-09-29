Caivano non si molla il ministro PIantedosi avvisa i clan | Rassegnatevi ora ci siamo noi Saviano tace su don Patriciello

R0berto Saviano, il paladino della lotta ai clan, ancora tace e forse tacerà per tutta la giornata sul proiettile recapitato a don Maurizio Patriciello da un “emissario” dei clan, tale Vincenzo De Luca, nei giorni successivi a due “stese” avvenute a Caivano nei giorni scorsi. Ma del resto, all’autore di “Gomorra” don Patriciello non è mai stato simpatico, non perché non lotti la camorra ma in quanto troppo vicino alla Meloni. Di sicuro, dopo la denuncia del parroco di trincea, il governo ha fatto fronte compatto sulla Caivano “bonificata” da tre anni di interventi da Roma. “ La ‘stesa’ e l’episodio minatorio a don Patriciello sono il chiaro segnale che la criminalità locale sente di aver perso terreno per il morso dello Stato”, dice in una intervista al Mattino e al Messaggero il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

