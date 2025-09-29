Caivano misure di tutela rafforzate per don Patriciello e la sua chiesa

Il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che si è svolto nelle ultime ore presso la prefettura di Napoli su quanto avvenuto a Caivano nel fine settimana ha previsto, tra l'altro, misure di tutela rafforzate per don Maurizio Patriciello che interesseranno anche la chiesa del Parco Verde. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Caivano, misure di tutela rafforzate per don Patriciello e la sua chiesa - L'esito del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, che si è svolto nelle ultime ore presso la prefettura di Napoli, su quanto avvenuto nel fine settimana ... Riporta napolitoday.it

caivano misure tutela rafforzateCaivano, rafforzata protezione di don Patriciello. Il prefetto: “Tutelarlo è lotta alla criminalità” - “L'esercizio del culto è una libertà fondamentale”. Secondo msn.com

