Caivano minacce a don Patriciello | arrestato 75enne legato a clan
CAIVANO, Napoli 29 SETTEMBRE 2025 – È attesa nei prossimi giorni l’udienza davanti al gip di Napoli Nord per la convalida dell’arresto di Vittorio De Luca, 75 anni, parente di un boss detenuto del Parco Verde di Caivano, che ieri ha consegnato a don Maurizio Patriciello un plico contenente un proiettile durante la messa dei bambini nella parrocchia di San Paolo Apostolo. L’uomo è stato subito bloccato dai carabinieri e arrestato con l’accusa di minacce di morte. Questa mattina i militari, insieme a funzionari comunali, hanno avviato la bonifica di alcune aree dove nei giorni scorsi si erano verificati colpi d’arma da fuoco; tra queste una risultava in uso al 75enne. 🔗 Leggi su Primacampania.it
