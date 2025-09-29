Caivano | Fico solidarietà a Don Patriciello uniti contro la criminalità
Fico: “Solidarietà a don Patriciello, serve unità contro la criminalità che minaccia la nostra società”. “ La mia piena solidarietà a don Maurizio Patriciello, vittima questa mattina di una inquietante intimidazione. Il suo impegno a tutela della legalità e a supporto della comunità di Caivano è prezioso e dobbiamo stare al suo fianco. La lotta contro la criminalità deve vederci tutti uniti per far fronte comune contro ogni tentativo di condizionare la nostra società”. Così Roberto Fico, candidato presidente della coalizione progressista per la Regione Campania. L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Un proiettile è stato consegnato stamattina a don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra del Parco Verde di Caivano (Napoli). Una chiara minaccia, dopo che ieri sera al centro del rione si era verificata una sfilata di scooter e una «stesa» con una decina di c - facebook.com Vai su Facebook
