Caivano controlli dei carabinieri nell' area del Parco Verde

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli dei carabinieri nellarea del Parco Verde di Caivano (Napoli) all’indomani della minaccia che ha colpito don Maurizio Patriciello parroco della chiesa di San Paolo Apostolo del paese del napoletano e dopo le due stese della camorra di sabato. Il prete ha ricevuto un plico contenente un proiettile calibro 9×21 durante la celebrazione della messa. Sulla situazione al Parco Verde don Patriciello ha spiegato: “ Sabato ci sono state due stese, e le stese non vengono mai organizzate a caso. Vogliono sempre trasmettere qualcosa”. Secondo il sacerdote “se quella gente ha sentito il bisogno di farsi sentire sparando all’impazzata per le strade del quartiere può voler dire una cosa sola: a Caivano e dintorni la malavita organizzata, ben radicata da anni, ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caivano, controlli dei carabinieri nell'area del Parco Verde

In questa notizia si parla di: caivano - controlli

