Controlli dei carabinieri nell’area del Parco Verde di Caivano (Napoli) all’indomani della minaccia che ha colpito don Maurizio Patriciello parroco della chiesa di San Paolo Apostolo del paese del napoletano e dopo le due stese della camorra di sabato. Il prete ha ricevuto un plico contenente un proiettile calibro 9×21 durante la celebrazione della messa. Sulla situazione al Parco Verde don Patriciello ha spiegato: “ Sabato ci sono state due stese, e le stese non vengono mai organizzate a caso. Vogliono sempre trasmettere qualcosa”. Secondo il sacerdote “se quella gente ha sentito il bisogno di farsi sentire sparando all’impazzata per le strade del quartiere può voler dire una cosa sola: a Caivano e dintorni la malavita organizzata, ben radicata da anni, ha ricevuto, in questi ultimi mesi, un durissimo colpo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caivano, controlli dei carabinieri nell'area del Parco Verde