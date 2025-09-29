Caivano | consegna un proiettile al parroco durante l’Eucaristia Arrestato dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri
Arrestato 75enne a Caivano: minacce al parroco durante la messa con un proiettile, aggravante mafiosa. Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto un 75enne napoletano, con precedenti di polizia, per atti persecutori aggravati dal metodo mafioso. In particolare, l’uomo, durante la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, al momento della comunione ha consegnato al parroco un foglio contenente un proiettile. A seguito dell’accaduto, l’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti del Commissariato di Afragola e dai militari della Stazione dei Carabinieri di Caivano; dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 75enne aveva già posto in essere condotte persecutorie nei confronti del sacerdote. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: caivano - consegna
Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile
Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile
Caivano, criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione
Il prefetto Fabio Ciciliano si è recato a Caivano dopo la notizia della consegna di un proiettile a don Maurizio Patriciello durante la messa della domenica. Poi il racconto di Marilena Natale, giornalista sotto scorta, presente durante l'accaduto. Video di Marco D - facebook.com Vai su Facebook
La vile intimidazione contro don Maurizio Patriciello a Caivano, con la consegna di un proiettile durante la messa, rappresenta un atto di codardia, consumato nel luogo e nel momento più sacro, la casa di Dio. Un gesto che colpisce un sacerdote coraggioso e - X Vai su X
Consegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L’uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Scrive quotidiano.net
Proiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo” - I colpi erano stati sparati in pieno giorno, vicino al parco giochi appena inaugurato. Riporta quotidiano.net