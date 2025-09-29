Caivano | consegna un proiettile al parroco durante l’Eucaristia Arrestato dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri

Puntomagazine.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato 75enne a Caivano: minacce al parroco durante la messa con un proiettile, aggravante mafiosa. Nella mattinata odierna, personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto un 75enne napoletano, con precedenti di polizia, per atti persecutori aggravati dal metodo mafioso. In particolare, l’uomo, durante la celebrazione eucaristica presso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, al momento della comunione ha consegnato al parroco un foglio contenente un proiettile. A seguito dell’accaduto, l’uomo è stato immediatamente bloccato dagli agenti del Commissariato di Afragola e dai militari della Stazione dei Carabinieri di Caivano; dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 75enne aveva già posto in essere condotte persecutorie nei confronti del sacerdote. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caivano - consegna

Caivano, minaccia a don Patriciello durante la messa: fedele gli consegna fazzoletto con un proiettile

Caivano, minaccia shock a Don Patriciello durante la messa: un uomo gli consegna un proiettile

Caivano, criminale consegna un proiettile al prete durante la comunione

caivano consegna proiettile parrocoConsegna un proiettile a don Patriciello durante la messa: l’ultimo affronto al prete di Caivano. Arrestato un 75enne - L’uomo si è messo in fila per la comunione, all’altare ha dato al parroco una busta con un bossolo. Scrive quotidiano.net

caivano consegna proiettile parrocoProiettile a don Patriciello, il racconto del parroco: “Era la messa dei bimbi, così è davvero troppo” - I colpi erano stati sparati in pieno giorno, vicino al parco giochi appena inaugurato. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Caivano Consegna Proiettile Parroco