Caivano consegna proiettile a Don Maurizio durante la messa | Mi hanno ordinato di farlo

Teleclubitalia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un proiettile consegnato al parroco durante la comunione, sotto gli occhi dei fedeli raccolti per la celebrazione domenicale. È l’episodio che ieri mattina ha scosso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano e che ha portato all’arresto di Vittorio De Luca, alias “Caciotta” 75enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

