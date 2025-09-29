Caivano consegna proiettile a Don Maurizio durante la messa | Mi hanno ordinato di farlo
Un proiettile consegnato al parroco durante la comunione, sotto gli occhi dei fedeli raccolti per la celebrazione domenicale. È l’episodio che ieri mattina ha scosso la Chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano e che ha portato all’arresto di Vittorio De Luca, alias “Caciotta” 75enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Il prefetto Fabio Ciciliano si è recato a Caivano dopo la notizia della consegna di un proiettile a don Maurizio Patriciello durante la messa della domenica. Poi il racconto di Marilena Natale, giornalista sotto scorta, presente durante l'accaduto. Video di Marco D - facebook.com Vai su Facebook
La vile intimidazione contro don Maurizio Patriciello a Caivano, con la consegna di un proiettile durante la messa, rappresenta un atto di codardia, consumato nel luogo e nel momento più sacro, la casa di Dio. Un gesto che colpisce un sacerdote coraggioso e - X Vai su X
