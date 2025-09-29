Caivano chi ha consegnato il proiettile in mano a don Patriciello

Lì, nella chiesa di San Paolo apostolo del Parco Verde di Caivano, il simbolo di un’Italia che non si arrende all’illegalità. Domenica mattina, cioè ieri, pure durante la messa. A officiare c’è don Maurizio Patricello, il parroco che lotta contro la criminalità organizzata. È il momento della comunione, la gente è in fila, procede lenta. Davanti al sacerdote si presenta un uomo, non ha nulla di diverso dagli altri fedeli. Don Patricello gli tende l’ostia, il-corpo-di-Cristo, lui allunga la mano e la riceve nel palmo, amen, ma approfitta della circostanza per consegnare a sua volta un fagottino ripiegato in un fazzoletto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Caivano, chi ha consegnato il proiettile in mano a don Patriciello

In questa notizia si parla di: caivano - consegnato

Proiettile consegnato a Don Patriciello durante la messa a Caivano: fermato un uomo

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello davanti alla sottosegretaria Castiello: fermato un uomo

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un fermo

Caivano, proiettile consegnato a Don Patriciello da uomo in fila per la comunione. In chiesa la sottosegretaria Castiello - facebook.com Vai su Facebook

Caivano, proiettile consegnato in chiesa a don Patriciello: un arresto - X Vai su X

Caivano, un proiettile a Don Patriciello: nei prossimi giorni 75enne davanti a gip - È prevista nei prossimi giorni l'udienza davanti al gip di Napoli Nord per l'arresto di Vittorio De Luca, 75 anni, legato da vincoli di parentela a un boss di camorra detenuto ... Si legge su msn.com

Chi è Vittorio De Luca, il "Caciotta" vicino ai clan che ha consegnato la busta con il proiettile a don Patriciello - Momenti di tensione ieri nella chiesa di Caivano quando durante la comunione, un uomo, Vittorio De Luca, si è avvicinato a don Patriciello e con la scusa di prendere l'ostia consacrata ha consegnato a ... affaritaliani.it scrive