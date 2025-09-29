Cagliari Inter UFFICIALE la rottura del crociato per Belotti | la notizia

Cagliari Inter, le ultime in dopo la quinta giornata di Serie A che ha visto impegnati i nerazzurri contro i rossoblù. I dettagli. Il Cagliari ha ricevuto una notizia amara dopo la gara contro l’ Inter, con l’infortunio di Andrea Belotti che si è rivelato più grave del previsto. Il club rossoblù ha comunicato ufficialmente che l’attaccante, arrivato in Sardegna per sostituire l’ormai ceduto Piccoli alla Fiorentina, ha subito una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un brutto colpo per l’attaccante, che ora rischia di rimanere fuori per almeno sei mesi. La notizia è arrivata dopo che Belotti aveva subito il trauma durante la partita di ieri contro i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

