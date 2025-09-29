cagliari inter la vittoria nerazzurra mostra la versione migliore ma resta un vecchio difetto da cancellare

Cagliari Inter, il successo convince per approccio e intensità: troppi gol falliti restano però il vero limite dei nerazzurri. La prestazione dell’ Inter alla Unipol Domus contro il Cagliari è stata probabilmente la più convincente di questo avvio di stagione. L’undici guidato da Cristian Chivu ha messo in campo approccio, intensità, organizzazione e fluidità di manovra, aspetti che in altre gare erano mancati. La vittoria per 2-0 con le firme di Lautaro Martínez e Pio Esposito ha ridato slancio alla corsa nerazzurra, ma non ha cancellato un difetto cronico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, esiste ancora «un retaggio antico» che accompagna questa squadra: la difficoltà nel concretizzare la grande mole di occasioni prodotte. 🔗 Leggi su Internews24.com

