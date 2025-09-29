Cagliari Inter la vittoria nerazzurra mostra la versione migliore ma resta un vecchio difetto da cancellare
Cagliari Inter, il successo convince per approccio e intensità: troppi gol falliti restano però il vero limite dei nerazzurri. La prestazione dell’ Inter alla Unipol Domus contro il Cagliari è stata probabilmente la più convincente di questo avvio di stagione. L’undici guidato da Cristian Chivu ha messo in campo approccio, intensità, organizzazione e fluidità di manovra, aspetti che in altre gare erano mancati. La vittoria per 2-0 con le firme di Lautaro Martínez e Pio Esposito ha ridato slancio alla corsa nerazzurra, ma non ha cancellato un difetto cronico. Come sottolinea il Corriere dello Sport, esiste ancora «un retaggio antico» che accompagna questa squadra: la difficoltà nel concretizzare la grande mole di occasioni prodotte. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: cagliari - inter
Inter, tre punti pesanti a Cagliari: Lautaro apre, Esposito chiude
Sebastiano Esposito Inter, può essere addio. Cagliari in pole per l’attaccante, ma c’è anche la Fiorentina! Le ultime
Mercato Inter, il Cagliari tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Sebastiano Esposito: lo stato della trattativa
Pio Esposito sabato in Cagliari-Inter. Francesco Camarda domenica in Lecce-Bologna. I due giovani talenti Made in Italy trovano il loro primo gol in Serie A nel giro di 24 ore. Senza caricarli di troppa pressione, lasciando loro il giusto tempo per crescere, ma c - facebook.com Vai su Facebook
L’#Inter batte il #Cagliari 2:0 e risale in classifica: lo fa con un gol di #Lautaro nel 1T e uno di #PioEsposito nel 2T. In mezzo una partita molto inzaghiana-controllo della palla e del gioco-molte occasioni sprecate ( soprattutto da #Thuram) e pochissimi rischi, a - X Vai su X
Cagliari-Inter 0-2: Lautaro e Pio Esposito firmano il blitz nerazzurro - Inter di sabato 27 settembre 2025: il capitano sblocca il risultato, Esposito chiude il match ... Come scrive calciomagazine.net
VOTI fantacalcio Cagliari-Inter: si sblocca Pio Esposito! Bene Dimarco e Bastoni, rimandato Obert - Voti fantacalcio Cagliari Inter 5^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? fantamaster.it scrive